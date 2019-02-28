الخرطوم 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واساختتمت اللجنة الاقتصادية العليا السودانية الإثيوبية المشتركة أعمالها اليوم بالخرطوم.ووقع على البيان الختامي المشترك نائب الرئيس السوداني الدكتور عثمان محمد يوسف كبر، فيما وقع عن الجانب الإثيوبي نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميك ميكونن.وأشاد الدكتور عثمان محمد يوسف كبر خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد في ختام أعمال اللجنة والمحادثات التي جرت بين الجانبين، بجهود اللجنة الفنية المشتركة، وقال: إنه تم الاتفاق والتوافق بصورة كاملة على كل القضايا المطروحة بين البلدين في كافة المجالات.وأكد أنه تم الاتفاق على تحريك كل الآليات واللجان المشتركة، وضرورة حسم ملف ترسيم الحدود بين البلدين، مشيرًا إلى أن المباحثات ارتكزت على العلاقات المميزة بين الحكومتين السودانية والإثيوبية، وضرورة الاستفادة منها خاصة على مستوى الولايات المجاورة.//انتهى//20:46ت م0281