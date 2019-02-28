الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسوصلت بعثة المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة اليوم إلى الرياض، قادمة من مدينة دبي الإماراتية بعد فراغهم من المشاركة في ملتقى الشارقة الدولي التاسع وبطولة فزاع الدولية لأصحاب الهمم الجائزة الكبرى " دبي 2019 " ، التي حقق من خلالها الأخضر 22 ميدالية " 6 ذهبيات ، 6 فضيات، 10 برونزيات " .وكان في استقبال بعثة المنتخب السعودي بمطار الملك خالد الدولي ‫رئيس اللجنة البارالمبية السعودية‬ أحمد المقيرن وعضوي مجلس إدارة اللجنة علي الغامدي وعلي القحطاني والمدير الإداري للجنة رشيد البداح وخالد الشعبي من إدارة الإعلام باللجنة الأولمبية السعودية//انتهى //21:08ت م0282