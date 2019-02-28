القاهرة 23 جمادى الآخر 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي بمكتبه بمقر السفارة اليوم ١٨ رياضيًا سعوديًا مشاركًا في دبلوم الإدارة الرياضية، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتعاون مع جامعة القاهرة.وجرى خلال اللقاء الحديث عن أهمية استفادة الخبرات الرياضية في الأندية من مثل هذه الدبلومات، التي تقدم من اتحادات دولية وقارية لتنمية المهارات وزيادة الخبرات.ويمتد الدبلوم حتى منتصف شهر يونيو المقبل، حيث يتزامن حفل التخرج مع افتتاح كأس أمم إفريقيا بحضور رئيس "الفيفا".//انتهى//21:17ت م0285