عنيزة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسانطلقت فعاليات مهرجان ألوان الربيع الثالث بمحافظة عنيزة، اليوم الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية ويستمر لمدة عشرة أيام.وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان فهد الحصين، أن المهرجان حقق في أول أيامه حضورًا فاق المتوقع، حيث يأتي ذالك بفضل تنوع الفعاليات علاوة على تميز الموقع ووجوده في منطقة الحاجب السياحية تزامنًا مع إجازة نهاية الأسبوع.وبين الحصين أنهم حرصوا على تجديد الفعاليات، وطرح المبتكر منها، واضعين بالاعتبار مزج الفائدة بالمتعة, مشيرًا إلى أن المهرجان حرص على تحقيق عدة أهداف تتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتتمثل في تعزيز الحركة الاقتصادية من خلال فتح منافذ للبيع والتسويق، وكذلك تشجيع السياحة الداخلية بواسطة إيجاد فعاليات جاذبة وشيقة، مع منح الفرصة لعمل أبناء وبنات الوطن على حد سواء.// انتهى //21:19ت م0287