الصياهد 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسدشن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين اليوم أول وأكبر مزاد منظم من نوعه في تاريخ مزادات الإبل، على هامش النسخة الثالثة الحالية من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والمقام في الصياهد الجنوبية شمال شرقي العاصمة الرياض.وشهد المزاد الذي أطلق عليه "مزاد النخبة لنوادر الإبل" حضور المئات من كبار ملاك الإبل في السعودية والخليج، وآلاف الجماهير الذي ملؤوا قاعة المزاد التي دشنت خصيصًا لهذا المزاد على طريقة صالات مزادات الخيول العالمية.وتميز مزاد اليوم بالجدية في السوم والشراء والبيع بعد التنظيمات التي أقرها نادي الإبل، لمن يريد دخول المزاد سواء للبيع أو الشراء، وسط متابعة من الجماهير الحاضرة.ووصلت أعلى صفقة شهدها المزاد إلى مبلغ 600 ألف ريال قيمة "بكرة مجهم"، بينما وصل أعلى سوم في المزاد مليونين و 600 ألف ريال قيمة "بكرة وضحاء"، التي تعود سلالتها إلى أجود سلالات الإبل في الخليج.وشهد مزاد اليوم دخول 8 إبل من أشهر إبل الخليج بمختلف ألوانها وأعمارها، واستمر أكثر من 3 ساعات؛ ما دعا إدارة نادي الإبل إلى تمديد المزاد إلى يوم ثانٍ أيضًا غدًا الجمعة، نزولًا عند رغبة الجماهير والملاك، وبعد الإقبال الكبير الذي شهده مزاد اليوم.// انتهى //22:28ت م0294