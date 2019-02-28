الصياهد 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسأعلنت إدارة نادي الإبل أثناء مزاد نخبة الإبل الذي أقيم اليوم على هامش مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، أنها فتحت المجال لمن يرغب في الشراء من المزاد ودعم منقيته المشاركة في منافسات المزاين.جاء ذلك خلال فعاليات المزاد بعد الإقبال الكبير الذي شهده أول مزاد من نوعه للإبل في العالم.وأوضح عضو مجلس إدارة نادي الإبل المتحدث الرسمي للمهرجان فوزان الماضي أنه أصبح بإمكان المشتري في المزاد أن يضم البكرة التي يشتريها إلى منقيته المشاركة في المزاين، حتى إن كان قد أدخل منقيته مسبقًا إلى لجان التحكيم الأولية.// انتهى //22:41ت م0298