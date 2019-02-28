الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واستغلب فريق النصر على نظيره الشباب بهدف دون رد اليوم في الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، فيما تعادل أحد مع الفتح بدون أهداف .وشهد استاد الملك فهد فوز النصر عن طريق لاعبه المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة (38)، ليكون رصيد النصر 49 نقطة في المركز الثاني، وبقي الشباب على رصيده السابق بـ 40 نقطة في المركز الثالث.وآلت نتيجة مباراة أحد والفتح في استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة من دون أهداف، ورفع الفتح رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع، في حين بات في رصيد أحد 13 نقطة في المركز الـ16 .// انتهى //22:42ت م0299