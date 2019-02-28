رياضي / انطلاق بطولة المنطقة الغربية لفنون القتال المتنوع والمواي تاي
الخميس 1440/6/23 هـ الموافق 2019/02/28 م واس
الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس
تنطلق الجمعة بطولة المنطقة الغربية لفنون القتال المتنوع والمواي تاي للمراكز والهواة وستقام البطولة على صالة نادي سبورتك جدة .
وخصصت البطولة لفئة الدرجة الأولى 18 سنة وما فوق للسعوديين والمواليد، كما حددت اللجنة الأوزان المشاركة في فنون القتال المختلط على النحو التالي ( 57 - 61 - 66 - 70 - 77 - 84 - 93 والوزن المفتوح )، كما حددت أوزان المواي تاي على النحو التالي ( 57 - 60 - 63،5 - 67 - 71 - 75 - 81 - 86 - 91 - 91+ ) .
الجدير بالذكر بأن الميزان والتسجيل النهائي كان مساء اليوم .
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23:04ت م
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