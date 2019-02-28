الرياض 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واستنطلق الجمعة بطولة المنطقة الغربية لفنون القتال المتنوع والمواي تاي للمراكز والهواة وستقام البطولة على صالة نادي سبورتك جدة .وخصصت البطولة لفئة الدرجة الأولى 18 سنة وما فوق للسعوديين والمواليد، كما حددت اللجنة الأوزان المشاركة في فنون القتال المختلط على النحو التالي ( 57 - 61 - 66 - 70 - 77 - 84 - 93 والوزن المفتوح )، كما حددت أوزان المواي تاي على النحو التالي ( 57 - 60 - 63،5 - 67 - 71 - 75 - 81 - 86 - 91 - 91+ ) .الجدير بالذكر بأن الميزان والتسجيل النهائي كان مساء اليوم .// انتهى //23:04ت م0301