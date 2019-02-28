عمّان 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واستغلب فريق الرمثا على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد عمان الدولي ، ضمن منافسات الأسبوع الـ 15من منافسات دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.وبهذه النتيجة ، قفز الرمثا نحو المركز التاسع حيث رفع رصيده إلى 13 نقطة، ليتقدم بفارق الأهداف فقط عن منافسه الأهلي صاحب المركز الحادي عشر ب13 نقطة.//انتهى//23:45ت م0306