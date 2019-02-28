رياضي / نتائج مباريات دوري المحترفين الأردني لكرة القدم
الخميس 1440/6/23 هـ الموافق 2019/02/28 م واس
عمّان 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس
تغلب فريق الرمثا على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد عمان الدولي ، ضمن منافسات الأسبوع الـ 15من منافسات دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.
وبهذه النتيجة ، قفز الرمثا نحو المركز التاسع حيث رفع رصيده إلى 13 نقطة، ليتقدم بفارق الأهداف فقط عن منافسه الأهلي صاحب المركز الحادي عشر ب13 نقطة.
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23:45ت م
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