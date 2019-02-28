الصياهد 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واستوافد الزوار اليوم على القرية السعودية للإبل ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة المقامة في الصياهد حتى منتصف شهر مارس المقبل.وحظيت الفعاليات داخل القرية باهتمام وتفاعل واسع من الزوار، التي شملت ركوب الخيل والجمال, بالإضافة إلى ركن خان الخليلي، الذي يحاكي أحد أشهر الأزقة في جمهورية مصر العربية، فضلًا عن متحف الإبل الذي لقي إقبالًا من الجمهور للتعرف على تاريخ وقصص وأسرار الإبل.// انتهى //23:45ت م0307