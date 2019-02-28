تونس 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واساختتمت بتونس اليوم أعمال اللجنة الوزارية المغاربية المعنية بالأمن الغذائي في بلدان المغرب العربي، بإصدار بيان تونس الذي حث على بلورة رؤية إستراتيجية للأمن الغذائي في المنطقة المغاربية في أفق 2030.كما شدد البيان على تنفيذ برامج ومشاريع مغاربية مشتركة في المجال، مع إطلاق صناديق متّخصصة في دعم الأبحاث.ودعا الوزراء المشاركون في الاجتماع المنعقد على مدى ثلاثة أيام في إطار الدورة الثامنة عشرة للجنة الوزارية المتخصصة، المكلفة بالأمن الغذائي، إلى العمل على استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقيات المبرمة خلال هذه الدورة، في مجالات البيطرة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية.// انتهى //23:52ت م0308