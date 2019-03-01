جدة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسالتقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في أبو ظبي اليوم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ، وذلك بمناسبة عقد الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفها العاصمة الإماراتية غدًا الجمعة.وبحث الجانبان تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الإمارات ومنظمة التعاون الإسلامي، كما تم استعراض عدد من القضايا التي تهم العالم الإسلامي.وأكد الشيخ عبدالله بن زايد أهمية الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الإمارات، في وقت تحتفل به المنظمة بمرور ٥٠ عامًا على إنشائها، وشدد على دعم بلاده لجهود المنظمة في تعزيز العمل المشترك.من جهته، نوه العثيمين بالدعم الذي تقدمه الإمارات للمنظمة لتحقيق رسالتها في العمل الإسلامي المشترك.وكان أمين عام المنظمة قد التقى معالي وزير الخارجية الأفغاني صلاح الدين رباني ومعالي وزير الخارجية الكازاخستاني بيبوت أتامكولوف كلًا على حدة، وبحث معهم بعض القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر الوزاري والتطورات الإقليمية والدولية.// انتهى //00:05ت م0310