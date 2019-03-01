جدة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسواصلت غرفة جدة جلساتها الحوارية المتخصصة اليوم بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات وذلك عبر جلسة حوارية بدأت بمناقشة "تطلعات رواد الصناعة" وذلك بمشاركة عدد من رجال الأعمال.وأجمع المشاركون على أن هناك تحديات ماثلة أمام القطاع الصناعي لتحقيق رؤية المملكة 2030، من بينها توجه الدولة للاقتصاد غير النفطي مما يتطلب المزيد من الجهد للانتقال بالصناعات للأفضل، وذلك لن يتحقق إلا بصناعات قوية مثلما هو الحال بالنسبة للصناعات العسكرية المحلية التي نفذت بجودة عالية.واعتبروا أن رخص الأيادي العاملة ومواد الطاقة في الدول الأخرى يمثل تحدياً آخراً لا بد من مواجهته بوضع البدائل المناسبة، وتنفيذ مبادرة المحتوى المحلي بتوطين الوظائف والتصنيع المحلي، للقدرة على مواجهة المنافسة المفتوحة في السوق العالمي، من واقع أن الصناعة تحتاج للأيدي العاملة والخبرات وتوفر الخبرات الأجنبية لنقل خبراتها للكفاءات المحلية، ومن ثم الاعتماد على الشباب لتحسين الاقتصاد الوطني.وشددوا على أهمية التمويل الميسر لمساعدة الشباب على الدخول في السوق الصناعي من أوسع الأبواب، مثلما نجحت دول كثيرة في ذلك من بينها الصين، لتتمكن المملكة من التصدير ومنافسة الدول المجاورة، والاعتماد على التصدير بنسبة 30% إلى 40%.وتناولت جلسة حوارية أخرى " رؤية المملكة 2030 لتوطين الصناعات المحلية" لا سيما الصناعات العسكرية، والمراحل التي مرت بها والجهود لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي لتقديم الخدمات حيث تم وضع 13 برنامجاً من ضمنها برنامج تطوير الصناعات اللوجستية وأن تصبح المملكة قوة صناعية رائدة والهدف الأساسي في تفعيل دور الصناعات غير البترولية بقطاعاتها المختلفة ومكونات كل قطاع التي تختلف عن الآخر.وأشارت إلى تحديات الصناعة على المستوى المحلي والدولي وانعكاساتها على القطاع وأبرزها انخفاض الطلب العالمي واتجاه بعض الدول لأخذ حصص متزايدة مع وجود تسهيلات في القطاع الصناعي لديها ، وتحدثت عن اتجاه المملكة لأن تكون قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية في إطار رؤية 2030.// انتهى //00:21ت م0311