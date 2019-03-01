ينبع 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسأطلقت الهيئة الملكية بينبع مساء اليوم النسخة الثالثة عشر من مهرجان الزهور والحدائق والمقام بحديقة المناسبات بمدينة ينبع الصناعية وتستمر فعالياته 30 يوماً، بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان بن عايش العلوني، وعدد من المسؤولين .وتجول الجميع في أرجاء المهرجان، واستمعوا لشرح من مدير عام التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بينبع رئيس اللجان المنظمة المهندس صالح بن عبدالله الزهراني عن مختلف الفعاليات والبرامج والأنشطة الجاري تنفيذها طوال فترة المهرجان، كما زاروا الأجنحة المشاركة، واطلعوا على منتجاتهم في مجال تنسيق وبيع الزهور وزراعة وتأثيث وصيانة الحدائق المنزلية وتركيب أنظمة الري الحديثة والأدوات الزراعية ومنتجات المشاتل والشركات المتخصصة في مجالات ذات العلاقة بالتشجير ومفروشات الحدائق وأنظمة الري والأسمدة والبذور .بعد ذلك تجول الجميع في عدد من الأقسام كحديقة التدوير وحديقة الطيور النادرة والحدائق العالمية وحديقة الفراولة وحديقة المعرفة، وهي من الأركان التي تنفذ لأول مرة وامتداد أبداعي للمفاجآت والأفكار الجديدة التي اعتادت اللجنة المنظمة على تنفيذها كل عام بأيدي مهندسين ومختصين سعوديون، فيمت تجول الحضور داخل تلال الزهور التي صممت ليتجول الزوار داخلها، ويستمتعوا بمنظر الزهور الطبيعية عن قرب،وفي الختام تم تكريم رعاة المهرجان ، والتقطت بعد ذلك الصور التذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //00:38ت م0312