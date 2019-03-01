‏السيح 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسدشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي العيادات الاستشارية والعيادة الذكية في مركز صحي حي السعودية بمدينة السيح ، التي من شأنها الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية.وتجول الماضي في العيادات الاستشارية والعيادة الذكية ، وزار مكتبة المركز التي تقدم مواد علمية وتوعوية للزوار ، واستمع لشرح حول "خدمة عونك" التي تقدم خدمة خاصة بكبار السن أثناء انتظارهم ، كما اطلع على الخدمات الترفيهية المقدمة للأطفال أثناء تلقي أهاليهم للعلاج .ووجه محافظ الخرج شكره وتقديره لإدارة مستشفى الملك خالد بالسيح وإدارة مركز صحي حي السعودية على ما يولونه من جهد واهتمام لخدمة المستفيدين والرقي بمختلف الخدمات الصحية المقدمة .من جهته أوضح مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالسيح الأخصائي فهد بن محمد الممخور أن مركز صحي حي السعودية حقق عدة نجاحات في تحسينالخدمات الصحية بمعايير ذات جودة عالية ترتقي إلى تطلعات المستفيدين .وأبان أن تشغيل العيادة الذكية بالمركز سيسهم بمشيئة الله في سهولة الوصول للاستشارات الطبية وتخفيف الضغط على العيادات الخارجية في مستشفى الملك خالد "المستشفىالمرجعي" وذلك بالتعامل مع كافة الحالات التي تستوجب الاستشارات الطبية عن طريق البث المباشر من المركز إلى استشاريين وأطباء مختصين حسب جدول العيادة مع المستشفى ،مشيراً إلى أن عمل العيادات الاستشارية بالمركز سيكون في الفترة الصباحية من الساعة الثامنة وحتى الساعة الثانية عشر ، وذلك خلال أيام الدوام الرسمي.// انتهى //00:42ت م0313