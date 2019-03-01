ظهران الجنوب 23 جمادي الأخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسواصلت بلدية محافظة ظهران الجنوب جهودها ضمن برنامج "التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري" في إزالة المخلفات في جميع أنحاء المحافظة والمركبات المتهالكة، وعمل الصيانة اللازمة للتشققات الإسفلتية في حي الرحيبين .وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة البلدية لمعالجة التشوه البصري, وتحسين المشهد الحضري بمحافظة ظهران الجنوب.//انتهى//00:44ت م0314