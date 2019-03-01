المدينة المنورة ٢٣ جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق ٢٨ فبراير 2019 م واسانطلقت اليوم منافسات دورة الألعاب الرياضية (٢١) بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة على كأس مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة ، التي تشمل ألعاب رياضية مختلفة وهي : كرة القدم ، وكرة طائرة ، والسباحة والإنقاذ المائي ، وتحدي رجال الدفاع المدني ( تحدي رجل الاطفاء ، تحدي رجل الانقاذ ، تحدي الصعود بالسلم ، تحدي مهارات اخراج المحتجزين بحوادث السيارات ) .وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي خلال افتتاحه للدورة الرياضية أهمية دور الرياضة في عمل رجل الدفاع المدني التي تحتاج مهامه العملية الكثير من اللياقة البدنية ومسابقة الزمن في الحوادث أثناء مباشرتها ، متمنيا التوفيق والسداد للجميع .// انتهى //00:49ت م0316