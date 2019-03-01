الصياهد 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسشهدت المحلات في سوق الدهناء التجاري المتواجدة على ضفاف الطرق المؤدية إلى جميع المنافسات وسوق مزاد النخبة للإبل وميدان الهجن انتعاشاً ملحوظاً من الزوار مع انطلاق منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة ، في الخامس من فبراير الجاري .ولقيت هذه المحلات ارتفاعاً في حركة البيع والشراء ، فيما حظيت محلات سوق الأسر المنتجة كثافة في الإقبال على شراء ماتقدمه من مأكولات لزائري المهرجان .// انتهى //00:52ت م0317