مقديشو 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسلقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 30 آخرون على الأقل بانفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم.وضرب الانفجار شارعًا مزدحمًا في العاصمة ممتلئ بالفنادق و المتاجر والمطاعم، مدمرًا عددًا من المباني.وقال ضابط الشرطة حسين محمد إن المباني و عشرات السيارات تعرضت للاحتراق. وعلاوة على ذلك، سمع دوي انفجارين آخرين في مقديشو.// انتهى //04:24ت م0321