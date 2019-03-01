عام / مصرع 15 شخصًا و إصابة 30 آخرين بانفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية
الجمعة 1440/6/24 هـ الموافق 2019/03/01 م واس
مقديشو 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس
لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 30 آخرون على الأقل بانفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم.
وضرب الانفجار شارعًا مزدحمًا في العاصمة ممتلئ بالفنادق و المتاجر والمطاعم، مدمرًا عددًا من المباني.
وقال ضابط الشرطة حسين محمد إن المباني و عشرات السيارات تعرضت للاحتراق. وعلاوة على ذلك، سمع دوي انفجارين آخرين في مقديشو.
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