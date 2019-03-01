عام / الصحف السعودية
الجمعة 1440/6/24 هـ الموافق 2019/03/01 م واس
الرياض 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 1 مارس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الملك سلمان يرعى «مؤتمر القطاع المالي».. أبريل المقبل .. خادم الحرمين يهنئ رئيسي نيجيريا والكونغو
القيادة تهنئ رئيس البوسنة والهرسك
النائب العام: المملكة سخرت جميع إمكاناتها لمحاربة الفساد وحماية النزاهة
مطالبة شورية بالإفصاح عن المنتجات السكنية المسلّمة للمواطنيـن
مجلس القضاء الإداري يقر تشكيل عدد من الدوائر
مواجهة التهديدات والمخاطر في مناورات "درع الجزيرة المشترك 10"
فيصل بن بندر: المرأة السعودية أثبتت وجودها وقدرتها
أمير الرياض يشرف حفل سفارة سلطنة بروناي
وكيل إمارة الرياض يحضر حفل سفارة سيرلانكا
نائب البشير: موقف السودان تجاه المملكة مبدئي وليس محل مزايدة
ختام التمرين البحري السعودي السوداني المختلط الفلك- 3
مليون دولار التزام المملكة لليمن في 2019.. و325 مشروعاً لتخفيف المعاناة
المملكة شمس مساعدات إنسانية لا تغيب عن اليمن
«إغاثي الملك سلمان» يزور مستشفى الأورام في بغداد.. ويتفقد الاحتياجات الإنسانية في البصرة
المملكة تدعو للدفاع عن حقوق الفلسطينيين وتدعم حكومة اليمن في مواجهة ميليشيا الحوثي
اتهام أممي لإسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
التحالف ينفذ إنزالاً جوياً رابعاً في حجور.. وغريفيث يغادر صنعاء دون نتائج
"وثيقة حوثية إرهابية" لتفكيك وقمع القبائل اليمنية
الإمارات تتعهد بمبلغ 500 مليون دولار أميركي لليمن خلال عام 2019
قـمـة تـرمـب وكـيـم بـلا اتـفـاق بـشـأن «الـنـووي»
الجيش الليبي يُسيطر على منطقتين جنوب البلاد
//يتبع//
06:04ت م
0003