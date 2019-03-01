وركزت الصحف على عدد من الملفات و القضايا في الشأن المحلي و الإقليمي و الدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( اليأس الحوثي) : رغم خطاب التحدي واستعراض القوة المزعومة، تتوالى الإشارات إلى حالة الهلع التي دبت في معسكر الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، عاكسة تصاعد شعور الانقلابيين بدنو نهاية مشروعهم الوهمي للسيطرة على اليمن.لذا يبدو الانقلابيون في حالة اندفاع انتحاري إلى الأمام موقنين بأن فرصهم تتضاءل في استكمال طموحهم المذهبي المدفوع بأجندة إقليمية مشبوهة، آخر آيات هذا الاندفاع المتهور ما كشف عنه من دعوة زعيم الحركة الانقلابية إلى تفعيل ما يسمى «وثيقة الشرف القبلية» في سلوك يائس لتفكيك البنية القبلية في اليمن وجرها إلى صراعات ونزاعات فيما بينها ما يحول دون انفجارها المرتقب في وجه الإذلال والهيمنة الحوثية، الوثيقة المذكورة تمثل امتداداً للفكر الحوثي الإقصائي الذي يتعامل مع أي توجه مغاير أو مستقل بوصفه سلوكاً عدوانياً وتهديداً محتملاً يستدعي تفعيل كل آليات القمع والوحشية لوأد أي رغبة في الخروج من العباءة الحوثية.وواصلت : الثورة القبلية التي يخشاها الحوثي بدأت فعلاً عبر قبائل حجور التي فاض بها الكيل حيال التغول الحوثي ونزعته للهيمنة والاستئثار بالحكم، كما يمور واقع القبائل الأخرى بحالة غضب مكتوم لا أحد يعلم موعد انفجاره الذي سيحيل جماعة الحوثي إلى التقوقع على نفسها، ويكتب السطر الأخير في فصل المشروع الإيراني باليمن، ولا تعدو ردود الفعل المتهورة من قِبل الحوثي على نحو الوثيقة القبلية ومحاولات التجنيد الإجباري تحت التهديد، إلا أن تكون محاولات يائسة لوقف مسلسل النهاية الذي بدأت بشائره تتضح في التطورات الميدانية الجارية، وفي حالة الانكشاف الدولي التي يرزح تحتها الانقلابيون لا سيما بعد اتفاق السويد الذي أحرق كل الأوراق الحوثية، وحرمهم من مساحة المساومة التي انتهجوها للتنصل من القرارات الدولية الملزمة، ومن الجلي أن «وثيقة الشرف القبلية» قد تكون القشة التي قصمت ظهر الحوثي، وأنهت حالة التردد وسط قبائل اليمن، التي لن تنظر إلى الوثيقة إلا باعتبارها إعلان حرب صريحة من قبل الحوثي، وأمر قمع مفتوح تجاه اتباعها في نزعة طائفية وقبلية فجة.وختمت : كل هذه المؤشرات تعكس مآل حركة الانقلاب، لذا يبدو من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من السلوكيات المتهورة والانتحارية للانقلابيين، لكنها ستبقى محاولات يائسة لن ترجئ النهاية المحتومة// يتبع //06:04ت م0004