بدورها، كتبت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( "حزب الله " غارق في وحل الإرهاب): جاء تصنيف الحكومة البريطانية لمليشيات "حزب الله" منظمة إرهابية بشتى أجنحتها السياسية والعسكرية، تأكيدا منها على مواصلة العمل المشترك مع حلفائها الدوليين في التصدي لأنشطة هذا التنظيم الإرهابي، الذي يعد أحد أبرز أذرع إيران في تنفيذ مخططاتها الشيطانية الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وحفاظا على الأمن والسلم إقليميا ودوليا.وتابعت : وتأتي هذه الخطة لحث المجتمع الدولي بكافة منظماته الناشطة في السلام، بالدفع تجاه اتخاذ الخطوة ذاتها من قبل جميع الدول الداعية للسلام لتجريم أنشطة "حزب الله" والمضي قدما في تكثيف التعاون الدولي و التنسيق المشترك بما يكفل القضاء على إرهاب بكافة أشكاله و أنواعه.وبلا أدنى شك فإن القرار الأخير للمملكة المتحدة بإدراج "حزب الله" في قوائم الإرهاب يعد خطوة جادة و مهمة ضمن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتمويله على الصعيدين الإقليمي والدولي.// انتهى //06:04ت م0005