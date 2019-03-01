طوكيو 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على صعود.وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 35ر189 نقطة، أو ما يعادل 39ر0% ، ليصل إلى 67ر20783 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 21ر6 نقطة، أو ما يعادل 39ر0% ،ليصل إلى 87ر1613 نقطة.// انتهى //06:16ت م0006