الخرطوم 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسفوض الرئيس السوداني عمر البشير، سلطاته واختصاصه كرئيس لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، لنائبه الجديد أحمد محمد هارون، حاكم ولاية شمال كردفان السابق، ليعمل على تسيير مهام الحزب.وقال نائب رئيس الحزب أحمد هارون في تصريحات محلية عقب اجتماع المكتب القيادي اليوم: "إن اجتماع المكتب القيادي رأى أن تفويض سلطات الرئيس لنائبه، تأتي لتسيير أعباء العمل الحزبي والتنظيمي، ليستطيع التفرغ لمهامه الوطنية، التي عبّر عنها في خطاب الجمعة الماضية".وأشار هارون إلى استعداد حزبه لترتيب وملائمة أوضاعه الداخلية للمشاركة كحزب سياسي ضمن القوى الأخرى في المبادرة الوطنية، التي طرحها الرئيس البشير للحوار وبشكل إيجابي.// انتهى //11:56ت م0024