مقديشيو 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسأعلنت الشرط الصومالية اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي نفذته حركة الشباب الإرهابية، وسط العاصمة الصومالية مقديشيو، إلى 29 قتيلا و 80 جريحًا.وقال الرائد في شرطة العاصمة، موسى علي: "حتى الآن، نعلم أن 29 شخصًا معظمهم من المدنيين قتلوا في انفجار أمس، وأصيب 80 آخرون، وما زال المسلحون يقاتلون من داخل منزل مدني وسط العاصمة، مما يرشح ارتفاع عدد القتلى".يذكر أن حركة الشباب الإرهابية نفذت يوم أمس، هجومًا انتحاريًا بسيارة مفخخة في مقديشو.// انتهى //12:02ت م0026