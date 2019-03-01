لندن 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسارتفع الدولار اليوم، مسجلا أعلى مستوى في عشرة أسابيع مقابل الين، مع سعي المستثمرين لعوائد أعلى في الدولار في ظل صعود أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية.وتمكنت العملة الأمريكية من تعويض خسائرها التي منيت بها في وقت سابق، بعد أن أظهرت بيانات أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نما 2.6% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع توقعات خبراء اقتصاد بزيادة نسبتها 2.3%.وانخفض الين 0.5% مقابل الدولار إلى 111.89 ين، مسجلا أدنى مستوى في عشرة أسابيع. ومقابل سلة عملات منافسة، ارتفع الدولار 0.2% إلى 96.325. وانخفض اليورو 0.1% إلى 1.1360 دولار، بينما لم يسجل الجنيه الاسترليني تغيرا يذكر عند 1.3250 دولار.// انتهى //12:29ت م0027