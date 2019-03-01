تونس 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، باتفاق القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في البلاد، فايز السراج، على إجراء انتخابات عامة لإنهاء المرحلة الانتقالية ودعم استقرار البلاد.وفي ملف آخر.. نقلت تحذير رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، المتظاهرين المعارضين لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لولاية رئاسية خامسة، من مواصلة الاحتجاجات، وذلك حتى لا يتكرر السيناريو السوري في بلاده.إقليميًا.. أخبرت صحف الجمعة، عن إعلان الخارجية الروسية أمس، أن الوزير سيرغي لافروف، سيبدأ بعد غد جولة عربية، ستشمل عدة دول في المنطقة, مشيرة إلى أن المباحثات التي سيجريها لافروف خلال جولته، ستتناول الأحداث في عدد من الدول المنطقة، والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.كما أبرزت ضمن تقارير متفرقة أخرى، إعلان لجنة الامم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة خلال مسيرات العودة في غزة، أنها تمتلك أدلة على ارتكاب اسرائيل جرائم ضد الإنسانية, وإعلان وزارة الصحة المصرية عن ارتفاع عدد ضحايا حادث القطار في العاصمة المصرية القاهرة أمس، إلى 21 قتيلاً.دوليًا.. أشارت صحف تونس إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدم التوصل إلى اتفاق مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون- خلال قمتهما أمس في فيتنام, وتأكيدة على أن علاقات البلدين لا تزال قوية، وأن المفاوضات ستستمر.// انتهى //12:40ت م0028