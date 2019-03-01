لندن 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسالتقت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا مي، مساء أمس، العاهل الأردني عبدالله الثاني، بمقر الحكومة البريطانية في العاصمة لندن .جرى خلال اللقاء ، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.كما أعربت رئيسة الوزراء البريطانية لللعاهل الأردني، عن سعادتها بمشاركة بلديهما في استضافة مؤتمر (الأردن: نمو وفرص) بالعاصمة البريطانية، مؤكدين عمق الشراكة بين المملكة المتحدة والمملكة الأردنية في مجالات مثل: الدفاع، والتجارة، وغيرهما.// انتهى //13:05ت م0032