سياسي / رئيسة الوزراء البريطانية تلتقي العاهل الأردني
الجمعة 1440/6/24 هـ الموافق 2019/03/01 م واس
لندن 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس
التقت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا مي، مساء أمس، العاهل الأردني عبدالله الثاني، بمقر الحكومة البريطانية في العاصمة لندن .
جرى خلال اللقاء ، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.
كما أعربت رئيسة الوزراء البريطانية لللعاهل الأردني، عن سعادتها بمشاركة بلديهما في استضافة مؤتمر (الأردن: نمو وفرص) بالعاصمة البريطانية، مؤكدين عمق الشراكة بين المملكة المتحدة والمملكة الأردنية في مجالات مثل: الدفاع، والتجارة، وغيرهما.
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