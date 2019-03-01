الرباط 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واستناولت الصحف المغربية الصادرة اليوم الاتصال الهاتفي الذي أجراه العاهل المغربي الملك محمد السادس مع رئيس جمهورية نيجيريا محمدو بوهاري، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة في هذا البلد.مغاربيا واصلت الصحف اهتمامها بالتطورات التي تشهدها الجزائر مع اتساع رقعة المظاهرات الرافضة للولاية الرئاسية الخامسة.وتابعت اهتمامها بحادث القطار الذي هز محطة القاهرة أول امس، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى و المصابين، مشيرة إلى تواصل التحقيقات لتحديد أسباب الحادث.وتطرقت إلى التصعيد الجديد بين الهند و باكستان، قائلة إن طبول الحرب بدأت تدق من جديد، بينما شرعت عدد من الدول في تدخلات لمنع اندلاع حرب بين البلدين الجارين.وتحدثت عن فشل القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي و الزعيم الكوري الشمالي، في فيتنام، والتي تعثرت بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على كوريا الشمالية.// انتهى //13:17ت م0035