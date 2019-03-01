الخرطوم 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسسلمت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، الأمين العام لديوان الزكاة بالسودان الدكتور محمد عبدالرازق كميات كبيرة من التمور السعودية لتوزيعها على الأسر المحتاجة والمتعففة لدى الديوان.وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر الذي سلم التمور بمقر الديوان أمس إن تسليم هذه الكمية المقدرة تأتى إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ومواصلة تقديم يد العون للدول الشقيقة والصديقة.من جانبه ، عبر أمين ديوان الزكاة عن شكره وتقديره للمملكة حكومًة وشعبًا على الهدية المعتبرة التى ستوزع للأسرة المحتاجة.// انتهى //14:50ت م0046