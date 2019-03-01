تونس 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسحجز الأمن التونسي 19 رسالة بريدية تحوي موادًا سامًة كانت موجهة لعدة شخصيات تونسية.وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم ، أن العملية جاءت عقب توفر معلومات حول تخطيط مجموعة إرهابية لاستهداف بعض الشخصيات العامة في تونس عبر هذه الرسائل.وأشار البيان إلى أن المصالح المختصة تعهدت بالبحث في هذه القضية للوقوف على ملابساتها والجهات التي تقف وراءها واتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية اللازمة في شأنها ، مطالبًة السياسيين والإعلاميين والنقابيين وغيرهم من الشخصيات الرسمية والعامة إلى ضرورة الإبلاغ بكل ما يثير الشك والريبة في هذا السياق.// انتهى //14:54ت م0047