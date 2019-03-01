إسلام آباد 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 1 مارس 2019 م واسأعلنت باكستان اليوم فتح مجالها الجوي جزئيًا أمام الطيران المدني بعد يومين من إغلاقه بشكل كامل بسبب التوتر مع الهند.وأوضحت هيئة الطيران المدني الباكستانية أنه تقرر فتح المجال الجوي الباكستاني جزئيًا أمام الرحلات التجارية ابتداءً من مساء اليوم.من جانبها، أوضحت وسائل الإعلام الباكستانية أنه تقرر في المرحلة الأولى فتح مطارات إسلام آباد وكراتشي وكويتا وبيشاور أمام الرحلات التجارية، بينما ستبقى مطارات لاهور وسيالكوت ومولتان وفيصل آباد مغلقة لغاية الرابع من مارس الجاري.// انتهى //15:19ت م0061