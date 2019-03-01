ثقافي / مهرجان الملك عبدالعزيز يطلق أكبر مسابقة عالمية للتصوير الضوئي للإبل
الجمعة 1440/6/24 هـ الموافق 2019/03/01 م واس
الصياهد 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس
أطلقت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة والمقام في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض، مسابقة بعنوان "أجمل صورة للإبل" في فرصة لهواة التصوير لكسب جوائز نقدية ، حيث تعد هذه المسابقة أكبر مسابقة عالمية للتصوير الضوئي للإبل بتواجد نخبة من المصورين المحترفين.
و ستصل جوائز المسابقة المعلن عنها إلى (450) ألف ريال، ويحق لكل متسابق مشاركة وحيدة ، حيث ينال صاحب المركز الأول على 120 ألف ريال، فيما يحصل المركز الثاني على 80 ألف ريال، والمركز الثالث على 50 ألف ريال ، على أن تقدم جوائز تشجيعية لعدد (20) مشاركا بواقع 10 آلاف لكل مشارك منهم.
كما أطلقت اللجنة المنظمة مسابقة لأجمل لقطة للإبل من السماء بعنوان "الإبل من السماء"، وسيكون متاحا للمشاركين ، كافة وسائل التصوير المصرح بها و ستصل مجموع الجوائز النقدية لهذه الفئة إلى (450) ألف ريال.
هذا ووضع القائمون على المسابقة رابطاً إلكترونياً خاص لكل من يرغب في المشاركة :photo@camelclub.sa
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15:32ت م
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