الصياهد 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسأطلقت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة والمقام في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض، مسابقة بعنوان "أجمل صورة للإبل" في فرصة لهواة التصوير لكسب جوائز نقدية ، حيث تعد هذه المسابقة أكبر مسابقة عالمية للتصوير الضوئي للإبل بتواجد نخبة من المصورين المحترفين.و ستصل جوائز المسابقة المعلن عنها إلى (450) ألف ريال، ويحق لكل متسابق مشاركة وحيدة ، حيث ينال صاحب المركز الأول على 120 ألف ريال، فيما يحصل المركز الثاني على 80 ألف ريال، والمركز الثالث على 50 ألف ريال ، على أن تقدم جوائز تشجيعية لعدد (20) مشاركا بواقع 10 آلاف لكل مشارك منهم.كما أطلقت اللجنة المنظمة مسابقة لأجمل لقطة للإبل من السماء بعنوان "الإبل من السماء"، وسيكون متاحا للمشاركين ، كافة وسائل التصوير المصرح بها و ستصل مجموع الجوائز النقدية لهذه الفئة إلى (450) ألف ريال.هذا ووضع القائمون على المسابقة رابطاً إلكترونياً خاص لكل من يرغب في المشاركة :photo@camelclub.sa// انتهى //15:32ت م0062