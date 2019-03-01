الرياض 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واستحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "يحفظه الله"، تنطلق غداً السبت القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى التي تستضيفها المملكة على مدى يومين في محافظة جدة، بمشاركة أكثر من 50 وزيراً للصحة من مختلف دول العالم، ومدير عام منظمة الصحة العالمية، حيث تُعد هذه القمة أحد أهم المبادرات الداعمة لسلامة المرضى على المستوى الدولي والأولى من نوعها في المنطقة.وتناقش القمة تعزيز الإستراتيجيات من أجل تنمية القوى العاملة في قطاع الصحة، وبناء القدرات لتحسين"سلامة المرضى"إضافة ً إلى الإقرار بالهياكل والعمليات والممارسات ذات العلاقة بسلامة المرضى القائمة على الأدلة، والتي تكون ذات مغزى وقابلة للتكيف في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل، إلى جانب مناقشة مخاطر السلامة، وإلقاء عبء ضرر المريض على عاتق الرعاية الصحية،كما تناقش القمة "الصحة الرقمية بشأن سلامة المرضى .وتأتي إستضافة المملكة لهذه القمة لتعكس دورها الريادي والفاعل في مجال سلامة المرضى كمايُعد المركز السعودي لسلامة المرضى أحد مبادرات منظومة الصحة لتحسين الرعاية الصحية، وإنفاذًا لإحدى أهم مبادرات برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي ، حيث يُمثل المركز المرجعية الوطنية في جميع الأمور المتعلقة بسلامة المرضى والحد من الأخطاء الطبية، ويعمل على وضع الإستراتيجية الوطنية لسلامة المرضى، والتأكد من تناغمها مع مبادرات برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي.// انتهى //15:34ت م0064