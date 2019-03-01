القدس المحتلة 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 1 مارس 2019 م واسأدى مبعدون عن المسجد الأقصى المبارك، أبعدتهم سُلطات الاحتلال لفترات متفاوتة، صلاة الجمعة اليوم في منطقة باب الأسباط وقُبالة مدخل مقبرة باب الرحمة الملاصقة بالسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك.وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس: إن مدير الوعظ والإرشاد السابق في الأوقاف الإسلامية الشيخ رائد دعنا ألقى خطبة الجمعة بالمُبعدين عن الأقصى، وسط تواجد مكثف لقوات الاحتلال في محيط المُصلين.تجدر الإشارة أن سُلطات الاحتلال أصدرت قرارات إبعادٍ عن المسجد الأقصى المبارك بحق عشرات المقدسيين ومن حراس وسدنة المسجد الأقصى فضلًا عن قرارات إبعاد بحق رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبدالعظيم سلهب، ونائب مدير عام دائرة الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات، انتقامًا لمشاركتهم في إعادة فتح مبنى ومُصلى "باب الرحمة" داخل المسجد الاقصى يوم الجمعة الماضية.// انتهى //15:47ت م0066