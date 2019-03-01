إسلام آباد 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 1.24% أي ما يعادل 484 نقطة، وأقفل عند مستوى 39539 نقطة.وبلغ حجم التداول 94694910 سهما نفذت في 323 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 218 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 86 شركة، واستقرت قيمة أسهم 19 شركة.وسيطرت أسهم البنوك التجارية وشركات الهندسة والإسمنت على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //15:47ت م0067