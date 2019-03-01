عمّان 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 1 مارس 2019 م واسبحث العاهل الأردني عبدالله الثاني في اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ، التطورات الأخيرة على الساحة الهندية الباكستانية.وأكد خلال الاتصالين، أهمية تغليب لغة الحوار للحد من التوتر والتصعيد بين الهند والباكستان، حفظًا لأمن واستقرار البلدين، معربًا عن ثقته الكبيرة في حكمة القيادتين الباكستانية والهندية في التعامل مع الأحداث المتسارعة التي شهدتها الأيام الماضية.// انتهى //15:48ت م0068