سياسي / العاهل الأردني يدعو لتغليب الحكمة والحوار بين الهند وباكستان
الجمعة 1440/6/24 هـ الموافق 2019/03/01 م واس
عمّان 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 1 مارس 2019 م واس
بحث العاهل الأردني عبدالله الثاني في اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ، التطورات الأخيرة على الساحة الهندية الباكستانية.
وأكد خلال الاتصالين، أهمية تغليب لغة الحوار للحد من التوتر والتصعيد بين الهند والباكستان، حفظًا لأمن واستقرار البلدين، معربًا عن ثقته الكبيرة في حكمة القيادتين الباكستانية والهندية في التعامل مع الأحداث المتسارعة التي شهدتها الأيام الماضية.
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15:48ت م
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