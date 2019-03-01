باريس 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسطالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف، وبينها إمارة موناكو، بإدانة الاحتلال الإسرائيلي والعمل من أجل انهاء هذا الوضع غير القانوني.جاء ذلك في رسالة خطية بعثها وزير الخارجية الفلسطيني إلى وزير الخارجية والتعاون في إمارة موناكو بصفتها أحد الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف,أوضح خلالها، الأوضاع الخطيرة في أراضي دولة فلسطين المحتلة وتطورات الأوضاع الميدانية فيها والانتهاكات اليومية التي تقوم بها سُلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان من فلسطين المحتلة وخاصة في مدينة القدس، والاعتقالات التي تقوم بها سُلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وإلى التسارع الاستيطاني خاصة في مدينة القدس المحتلة وباقي الأرض الفلسطينية، وأيضًا تجميد تحويل أموال الضرائب العائدة للشعب الفلسطيني.// انتهى //15:48ت م0069