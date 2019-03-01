بيروت 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسالتقى وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب اليوم في بيروت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين لبنان والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.كما التقى الوزير بو صعب السفيرة الأسترالية ريبيكا غريندلاي وتداولا الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة.كذلك التقى المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش. وتمت مناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة وتأكيد التزام لبنان القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، والسعي إلى تطوير قدرات الجيش اللبناني وبالأخص القوات البحرية للتمكن من توسيع آفاق عملها.// انتهى //16:19ت م0070