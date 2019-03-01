سكاكا 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واستميزت تمور الجوف بعدد من المنتجات، أهمها أكلة "البكيلة" التي إختصت بها منطقة الجوف عن سائر مناطق المملكة واعتاد أهالي الجوف على إعدادها فصل الشتاء لما تعطي من طاقة و نشاط كما يكثر الطلب عليها في مهرجان تمور الجوف والذي افتتح برعاية سمو أمير الجوف منتصف جمادى الآخر الجاري .تتكون هذه الأكلة الشهية من تمر حلوة الجوف منزوع النواة والقشر الخارجي وبودرة السمح،حيث يهرس التمر ويعجن مع بودرة السمح إلى أن يصبح كتلة واحدة،ومن ثم يوضع عليه السمن البري ويقدم للأكل.و السمح عبارة عن نبات عشبي حولي،ينمو في منطقة الجوف بالسهول الحصوية الجيرية في الجزء الغربي من الحماد والأضارع وكذلك من سهول بسيطا،وينبت بأثر الأمطار الخريفية المبكرة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر والتي تسمى - أمطار الوسم-،ويصل لمرحلة النضج والحصاد في شهر أغسطس.وثمار السمح عبارة عن كبسولات تتكون على فروع النبات وعند نضجها تسمى "الكعبر" الذي يتم وضعه بالماء حتى يتفتح ويتم إستخراج حبوب صغيرة بنية داخله والتي تسمى"صبيب" ويتم حمص "الصبيب" وطحنه وبذلك يكون جاهزاً لإستخدامه في تجهيز أكلة البكيلة .// انتهى //17:16ت م0091