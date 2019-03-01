نجران 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واستفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أمس، إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة شرورة، بهدف الوقوف على سير العمل بها، والاطلاع على عدد من المساجد بالمحافظة واحتياجاتها.كما التقى العصيمي خلال جولته بمحافظ شرورة إبراهيم بن عاطف الشهري، وقائد قوة شرورة اللواء ركن عبدالله بن معيض الجعيد، ورئيس المحكمة العامة بالمحافظة محمد إبراهيم الفارس، ومدير عام التعليم بشرورة فهد عقالا، وجرى خلال تلك اللقاءات مناقشة الدور الذي تقوم به إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في المحافظة من أعمال دعوية وتوعوية وما تقدمه من خدمات مجتمعية وطرق تعزيزها وتطويرها بما ينسجم مع تطلعات ولاة أمر هذه البلاد المباركة.// انتهى //17:16ت م0092