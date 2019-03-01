رياضي / اختتام مباريات الجولة الـ22 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم غدا
الجمعة 1440/6/24 هـ الموافق 2019/03/01 م واس
الرياض 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس
تختتم غدا السبت مباريات الجولة الـ22 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمباراتين، حيث يستضيف الباطن على ملعبه فريق الوحدة .
ويملك الباطن المستضيف 18 نقطة في المركز الـ13 ، فيما أضاف الوحدة إلى رصيده 34 نقطة وضعته في المركز السادس .
وفي المباراة الثانية يلتقي فريق الحزم على أرضه بفريق الفيحاء ، ولدى الحزم 23 نقطة في المركز الـ12 ، وسيدخل الفيحاء اللقاء بـ16 نقطة في المركز الـ14.
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17:28ت م
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