الرياض 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واستختتم غدا السبت مباريات الجولة الـ22 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمباراتين، حيث يستضيف الباطن على ملعبه فريق الوحدة .ويملك الباطن المستضيف 18 نقطة في المركز الـ13 ، فيما أضاف الوحدة إلى رصيده 34 نقطة وضعته في المركز السادس .وفي المباراة الثانية يلتقي فريق الحزم على أرضه بفريق الفيحاء ، ولدى الحزم 23 نقطة في المركز الـ12 ، وسيدخل الفيحاء اللقاء بـ16 نقطة في المركز الـ14.// انتهى //17:28ت م0094