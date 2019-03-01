عدن 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسسلم سفير اليمن لدى اليابان سمير خميس رسالة من وزير الخارجية في حكومة بلاده خالد اليماني إلى نظيره الياباني تارو كونو.تسلم الرسالة مدير عام دائرة الشرق الأوسط والشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية اليابانية اوكا هيروشي، خلال استقباله السفير خميس.وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن الرسالة تتضمن، الدور المعول على اليابان في اعادة إعمار ماخلفته الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.وأشار السفير خميس، إلى تلكؤ ومماطلة الميليشيات الحوثية في تنفيذ ما جاء في اتفاق ستوكهولوم، بشأن الحديدة وطلب من المجتمع الدولي بما فيه اليابان باتخاذ موقف حاسم تجاه الإرهابيين والضغط عليها لتنفيذ الاتفاق.بدوره، أكد المسؤول الياباني موقف بلاده الداعم للحكومة اليمنية الشرعية والجهود الدولية الرامية لإحلال السلام في اليمن.// انتهى //17:28ت م0095