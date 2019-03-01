مكة المكرمة 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسأفتتح معالي مدير جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بافيل أمس البرنامج التدريبي الثاني لـ 100 أكاديمي يمثلون وكلاء ووكيلات الكليات، والذي نظمته عمادة التطوير والجودة النوعية بعنوان" القائد الفعال"، بحضور وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني غازي، وعميد التطوير الجامعي والجودة الدكتور محمد ثابت، ووكيل العمادة للتدريب الدكتور سعيد كبره.وأكد معالي مدير الجامعة، أن البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها تتغلب على الصعوبات التي قد يواجهها القيادي في العمل الإداري، لافتاً أن الهدف المنشود منها هو لمعرفة الجديد في علوم الإدارة وفنونها، والخروج بأفكار تساعد على تطوير وتحسين بيئة العمل الجامعية بما يتوافق مع خطتها الاستراتيجية ورؤية المملكة 2030.وأضح أنه سيتم دعم الكوادر البشرية بكافة السبل والوسائل، لزيادة الأثر الايجابي على مخرجات الجامعة التعليمية والبحثية والارتقاء ببيئتها الإدارية.وثمن الدكتور هاني غازي، اهتمام معالي مدير الجامعة بتكثيف البرامج التدريبية والتطويرية لكافة منسوبي ومنسوبات الجامعة، موضحًا أنه سيتم خلال العام الجامعي 1439/1440هـ تدريب وتأهيل أكثر من 500 شخص من قياديي وأكاديمي الجامعة.ويأتي البرنامج التدريبي الثاني "للقائد الفعًال"، ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية للتدريب، مشيرًا أن جميع حقائب البرامج تم تصميمها وتطويرها بناء على المتطلبات والتحديات التي يواجهها القائد في مؤسسات التعليم الجامعي، كما أنها ستنفذ من قبل خبراء ومتخصصين في التدريب والتطوير .وبين مدير البرنامج، الدكتور سعد المسعودي، أن تصميم محتوى البرنامج جاء وفق احتياجات الجامعة، واستناداً إلى الحاجة الميدانية بالمقارنة مع خمس نماذج متعددة في بيئات عمل مختلفة في مؤسسات تعليمية دولية، لذا ستقدم بطريقة تجمع بين تقديم المعلومة والمهارة ونقل الخبرة بأساليب متعددة ومتنوعة.// انتهى //17:28ت م0096