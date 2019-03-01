الصياهد 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسفي إطار الجهود الرامية لإظهار الحدث الكبير بالصورة المرجوة ، قامت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة والمقامة في الصياهد شمال شرق الرياض ، بتوفير العديد من المساكن والمكاتب للجهات المشاركة والإعلاميين المتواجدين في المهرجان .و تتميز المساكن والمكاتب التي أنشأت داخل أرجاء القرية بتوافر كامل الاحتياجات للفرد ، فضلاً عن وضع خيمة كبيرة مطورة ، للمشاركين وخيمة أخرى مخصصة للجهات الأمنية المشاركة ، يتم خلالها تقديم وجبات الإفطار والغداء والعشاء بشكل يومي خلال فترة أيام المهرجان .// انتهى //17:38ت م0098