ثقافي / مساكن متعددة وخيمتان كبرى تتواجدان داخل قرية مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
الجمعة 1440/6/24 هـ الموافق 2019/03/01 م واس
الصياهد 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس
في إطار الجهود الرامية لإظهار الحدث الكبير بالصورة المرجوة ، قامت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة والمقامة في الصياهد شمال شرق الرياض ، بتوفير العديد من المساكن والمكاتب للجهات المشاركة والإعلاميين المتواجدين في المهرجان .
و تتميز المساكن والمكاتب التي أنشأت داخل أرجاء القرية بتوافر كامل الاحتياجات للفرد ، فضلاً عن وضع خيمة كبيرة مطورة ، للمشاركين وخيمة أخرى مخصصة للجهات الأمنية المشاركة ، يتم خلالها تقديم وجبات الإفطار والغداء والعشاء بشكل يومي خلال فترة أيام المهرجان .
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17:38ت م
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