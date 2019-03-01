الدمام 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسافتتح مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله محمد القريش أمس ، بحضور قائد أمن الطرق بالمنطقة، معرض أمن الطرق الخاص بالحملة، وذلك استمرارا للحملة التوعويه " أمنكم وسلامتكم هدفنا"، بمجمع الظهران.واشتمل المعرض على أركان عديدة تشمل ركن الخدمات الانسانية، وركن المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية وركن أداره البلاغات التقنية، في حين خصص القائمين على المعرض وسائل متنوعة لتوعية الزوار وتثقيفهم، تمثلت في شاشه عرض توعويه وتثقيفية ومسرح ترفيهي وتثقيفي ومسابقات وهدايا للعائلات، وحديقة ألعاب للأطفال، وبروشورات تعريفية عن جهود ومهام أمن الطرق.// انتهى //17:56ت م0102