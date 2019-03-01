الرياض 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسيتحدد غدا السبت بطل دوري ممتاز الشباب للكرة الطائرة وذلك بحضور الأمين العام بالاتحاد السعودي للكرة الطائرة عبدالعزيز القرناس وعضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية محمد أحمد عبدالرضا حيث سيتم تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى .ويلتقي في المباراة الأولى الابتسام والزيتون الواحدة والنصف ظهراً ، وفي المباراة الثانية يلتقي الخليج والأهلي الساعة الثالثة والنصف .// انتهى //17:57ت م0103