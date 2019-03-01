رياضي / ألمانيا تواجه الأرجنتين في مباراة ودية أكتوبر المقبل
الجمعة 1440/6/24 هـ الموافق 2019/03/01 م واس
برلين 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس
أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم إقامة مباراة ودية يستضيف خلالها المنتخب الألماني نظيره الأرجنتيني يوم 9 أكتوبر المقبل في مدينة دورتموند .
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الألماني مع نظيره الصربي يوم 20 مارس الجاري في المباراة الودية الأولى.
ويخوض المنتخب الألماني 8 مباريات أخرى هذا العام في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أوروبا 2020، حيث يستهلها بمواجهة صعبة أمام مضيفه المنتخب الهولندي يوم 24 مارس، حيث خسر صفر / 3 في بطولة دوري الأمم العام الماضي، كما يواجه أيضا منتخبات بيلاروسيا وإستونيا وإيرلندا الشمالية.
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17:57ت م
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