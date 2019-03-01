برلين 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم إقامة مباراة ودية يستضيف خلالها المنتخب الألماني نظيره الأرجنتيني يوم 9 أكتوبر المقبل في مدينة دورتموند .ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الألماني مع نظيره الصربي يوم 20 مارس الجاري في المباراة الودية الأولى.ويخوض المنتخب الألماني 8 مباريات أخرى هذا العام في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أوروبا 2020، حيث يستهلها بمواجهة صعبة أمام مضيفه المنتخب الهولندي يوم 24 مارس، حيث خسر صفر / 3 في بطولة دوري الأمم العام الماضي، كما يواجه أيضا منتخبات بيلاروسيا وإستونيا وإيرلندا الشمالية.// انتهى //17:57ت م0104