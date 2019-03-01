حفر الباطن 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واساحتفت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن أمس 162 متفوقة وتكريم أمهات المتفوقين والمتفوقات للفصل الدراسي الأول من العام 1440هـ.وبدأ الحفل بمسيرة للمتفوقات وسط أجواء بهيجة، تلاها كلمة لمديرة مركز رعاية اليتيمات نوف الحربي عبرت فيها عن فرحتها الغامرة ، وسائلةً الله تعالى للخريجات التوفيق والسعادة، مقدمةً شكرها الجزيل للأمهات والمعلمات على جهودهن للوصل بالطالبات لهذا المستوى من التفوق العلمي.وعرضت خلال الحفل إنجازات الجمعية لعام 2018م، وأوبريت "عنوان الفرح" ، ليختتم الحفل بتكريم المتفوقات البالغ عددهن 162 طالبة وأمهات المتفوقين والمتفوقات البالغ عددهن 225 أُم.// انتهى //18:16ت م0109