الرياض 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وفد المملكة لاجتماعات الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي الـ38 التي ستنعقد غداً وبعد غدٍ في العاصمة التايلندية بانكوك، بجلسات عمل مطولة وجلسة عامة يتم فيها انتخاب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي واللجان العاملة.

كما سيعقد سموه اجتماعات ثنائية على هامش انعقاد الجمعية مع عدد من القيادات الأولمبية الدولية.

ويضم الوفد المرافق سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز عضو مجلس الإدارة و مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية، ووكيل الهيئة العامة للرياضة عضو مجلس الإدارة الدكتور رجاءالله السلمي.

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18:16ت م

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